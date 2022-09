Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ehrung Zivilcourage: Die Bundespolizei bedankt sich bei einem sehr couragierten Herrn

Bild-Infos

Download

Halle/S. (ots)

Am Dienstag, den 20. September 2022 folgte ein 52-jähriger Mann einer Einladung der Bundespolizei in das Revier auf dem Hauptbahnhof Halle. Dieser zeigte sich in der Vergangenheit sehr couragiert und half einer Zugbegleiterin, die angegriffen wurde: Der Deutsche befand sich in den Morgenstunden des 23. August 2022 in einem Regionalexpress vom Hallenser Hauptbahnhof Richtung Halle-Ammendorf. Dort wurde eine Zugbegleiterin von einem 29-Jährigen aggressiv angegangen und gegen einen Tisch gestoßen, weil sie die reguläre Fahrkartenkontrolle durchführen wollte. Schützend stellte sich der couragierte Mann vor die Dame und verhinderte Schlimmeres. Der Herr fixierte den Angreifer bis zum Eintreffen der Bundespolizei. Dabei wurde die Brille des Helfers beschädigt. Glücklicherweise kam es, bis auf kleine Kratzer, zu keinen schwereren Verletzungen. Da diese Art der Zivilcourage heute leider nicht mehr alltäglich und daher umso vorbildlicher ist, erging die Einladung. Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen schilderte der Herr dem stellvertreten-den Leiter der Bundespolizeiinspektion Magdeburg, Polizeirat Karl-Rafael Kubisch, den Sachverhalt aus seiner Sicht. Das beherzte Eingreifen, um der Frau zu helfen, war für den Mann selbstverständlich. Karl-Rafael Kubisch bedankte sich im Namen der Bundespolizei ganz herzlich bei ihm für sein Engagement und überreichte ihm die offizielle Urkunde der Bundespolizei für Zivilcourage sowie ein kleines Präsent. Über die Ehrung freute er sich sichtlich und verließ anschließend stolz die Dienststelle.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell