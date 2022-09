BPOLI MD: Familie bewahrt Verurteilten vor Gefängnis

Magdeburg, Halle (ots) - Am Donnerstag, den 15. September 2022 wird ein Mann gleich mehrfach straffällig, was ihn am Ende ins Gefängnis bringt: Zunächst nutzte der 38-Jährige eine Regionalbahn von Braunschweig in Richtung Magdeburg. Dabei entzog er sich immer wieder der Fahrkar-tenkontrolle und versteckte sich ...

mehr