BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Bisher Unbekannte legen Steine und weitere Gegenstände auf Schiene

Großkugel (ots)

Am Donnerstag, den 15. September 2022 informierte die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizei in Halle über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr auf der Strecke Leipzig - Magdeburg, auf Höhe Großkugel: Hier legten bisher unbekannte Täter gegen 19:00 Uhr Steine und weitere Gegenstände auf die Schiene. Der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn bemerkte die Hindernisse. Er leitete eine Gefahrenbremsung ein und kam noch vor dem Hindernis zum Stehen. Durch die Schnellbremsung kam es glücklicherweise zu keinen Verletzten im Zug. Eine Streife der Bundespolizei verlegte dementsprechend umgehend zum Ereignisort und nahm den Sachverhalt auf. Hierfür musste die Strecke von 20:11 bis 20:19 Uhr gesperrt werden. Da es sich hier um eine (nicht unerhebliche) Straftat handelt, hat die Bundespolizeiinspektion Magdeburg die Ermittlungen aufgenommen und benötigt die Hilfe der Bevölkerung: Wer hat am 15. September 2022, gegen 19:00 Uhr Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Gleise in der Ortslage Großkugel gesehen, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

