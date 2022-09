Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Neun Monate Freiheitsstrafe

Halle/S. (ots)

Am Dienstag, den 13. September 2022 kontrollierte eine Streife der Bun-despolizei in der Mittagszeit, im Hauptbahnhof Halle/S. einen 40-Jährigen. Die Abfrage seiner Personalien im Fahndungssystem der Poli-zei ergab, dass der Deutsche seit dem 2. September 2022 per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Halle gesucht wurde. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Halle/S. im September 2021 wegen eines Verstoßes gegen Weisungen der Führungsaufsicht, Diebstahl, Bedrohung, Beleidigung und mehreren Fällen des Betruges zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt. Da er sich trotz Ladung nicht dem Strafantritt stellte, erging der Haftbefehl. Diesen eröffneten ihm die Bundespoli-zisten und der Gesuchte gab an, zu wissen, dass er in Haft sein sollte. Er wurde festgenommen und an die Justizvollzugsanstalt übergeben, wo er die nächsten neun Monate verbringen wird.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell