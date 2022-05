POL-PDKL: PKW-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Rockenhausen (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag 11:00 Uhr und Samstag 10:30 Uhr, wurde an zwei Schaukästen des Pfälzerwald-Vereins auf dem Parkplatz am Mühlweg in Rockenhausen die jeweiligen Plexiglasscheiben eingeschlagen. Der verursachte Sachschaden wird auf rund einhundert Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der ...

