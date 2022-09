Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Untersuchungshaftbefehl für mutmaßlichen Dieb

Halle/Saale (ots)

Am Samstag, den 10. September 2022 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 07:20 Uhr eine männliche Person auf dem Hallenser Hauptbahnhof. Bei der abschließenden Überprüfung seiner Personalien in dem polizeilichen Fahndungssystem stellten die Beamten einen Haftbefehl gegen den 38-Jährigen fest. Demnach hatte das Amtsgericht Halle (Saale) Ende August dieses Jahres den Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls in zwei Fällen erlassen, da der deutsche Staatsangehörige, trotz ordnungsgemäßer Ladung, nicht zur Hauptverhandlung erschienen war und dieser unentschuldigt fernblieb. Die Beamten nahmen den Mann fest und zunächst mit zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof. Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsrichterin des Amtsgerichtes Halle wurde der Gesuchte dieser anschließend vorgeführt. Sie bestätigte den Haftbefehl, so dass der Mann durch die Bundespolizisten in der Folge an die Justizvollzugsanstalt Halle übergeben wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell