POL-PDWIL: Zeugen gesucht: Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern bei Baselt

Oberehe-Stroheich (ots) - Irgendwann vor dem 02.08.2022 begaben sich bisher unbekannter Täter zum Fischteich in Oberehe-Stroheich und beschädigten dort augenscheinlich mutwillig den, den Teich umgebenden Zaun. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/962630 Fax: 06592/962650 Folgen Sie uns auf ...

