POL-BOR: Bocholt - Widerstand gegen Polizeibeamte

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Hamminkelner Straße; Tatzeit: zwischen 27.01.23, 19.45 Uhr, und 28.01.23, 07:00 Uhr; In zwei Geschäfte drangen bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Samstag gewaltsam ein. Die Geschäfte befinden sich in einem Gebäudekomplex an der Hamminkelner Straße. Angaben zur möglichen Tatbeute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

mehr