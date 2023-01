Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall

Transporterfahrer flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Pannemannstraße; Unfallzeit: 27.01.23, 07.50 Uhr;

Nach einem "Außenspiegelunfall" im Begegnungsverkehr flüchtete am Freitagmorgen der Fahrer eines Kastenwagens. Der Unfall hatte sich gegen 07.50 Uhr im Bereich einer Fahrbahnverengung auf der Pannemannstraße in Höhe des Boytinkwegs ereignet. Der Fahrer des Kastenwagens kam aus Richtung Industriegebiet und fuhr in Richtung Werther Straße davon. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell