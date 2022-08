Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 86-jährige Radfahrerin verstirbt nach Fahrradunfall

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 18.08.2022, ist eine 86-Jährige an den Folgen eines Zusammenstoßes mit einer anderen Radfahrerin gestorben. Am Sonntagvormittag kollidierte eine 54-jährige Radfahrerin in Hannover-Marienwerder auf einem Radwanderweg in Verlängerung des Augustinerweges nahe der Leinebrücke mit der Seniorin. Durch den Zusammenstoß wurde die Seniorin schwer verletzt und reanimationspflichtig. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5296955)

Seit dem schweren Unfall am 14.08.2022 befand sich die lebensgefährlich verletzte Radfahrerin in medizinischer Behandlung in einem Krankenhaus. Nach aktuellen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover erlag die 86-Jährige aus Hannover am Donnerstag ihren Verletzungen.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover ermittelt inzwischen wegen fahrlässiger Tötung gegen die 54-jährige Radfahrerin.

Es werden weiterhin Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ak, ram

