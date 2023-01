Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall weitergefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Buterlandstraße; Unfallzeit: 25.01.2023, 20.10 Uhr;

Geflüchtet ist am Mittwochabend in Gronau einer der beiden Beteiligten an einem Unfall. Eine Gronauerin hatte gegen 20.10 Uhr die Buterlandstraße aus Richtung Alstätter Straße befahren. Dort kam der Frau ihren Angaben zufolge ein Unbekannter mit einem grau lackierten Kleinwagen entgegen - und dies in Schlangenlinien. Dieser sei aus dem Amelandsweg nach rechts auf die Buterlandstraße eingebogen. Die Frau versuchte noch auszuweichen. Sie konnte aber nicht mehr verhindern, dass der entgegenkommende Wagen ihren eigenen auf der Fahrerseite streifte. Es entstand ein Sachschaden, der sich nach erster Schätzung im vierstelligen Euro-Bereich bewegt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (to)

