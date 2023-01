Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Spork - Werkzeug entwendet

Bocholt-Spork (ots)

Tatort: Bocholt-Spork, Steggenkamp; Tatzeit: zwischen 23.01.2023, 06.00 Uhr, und 26.01.2023, 21.30 Uhr;

Eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber und weitere Geräte der Marke Makita haben Unbekannte in Bocholt-Spork aus einem Firmenwagen entwendet. Zu der Tat kam es zwischen Montagmorgen und Donnerstagabend. Der Wagen hat in der fraglichen Zeit unter anderem am Steggenkamp gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell