Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher dringen gewaltsam ein

Stadtlohn (ots)

Tatorte: Stadtlohn, Lange Stegge und Dieks Kuhle; Tatzeit: 26.01.2023, zwischen 13.00 Uhr und 19.45 Uhr;

Zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser ist es am Donnerstag in Stadtlohn gekommen - beide Tatorte liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Der erste Fall ereignete sich zwischen 13.00 Uhr und 18.35 Uhr an der Straße Lange Stegge: Nachdem die Täter dort eine Terrassentür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie das Innere des Hauses und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die zweite Tat spielte sich zwischen 17.30 Uhr und 19.45 Uhr an der Straße Dieks Kuhle ab. Dort machten sich Unbekannte mit Gewalt an einem Fenster zu schaffen, um ins Gebäude zu kommen. Ob die Täter in diesem Fall etwas aus dem Haus gestohlen haben, stand noch nicht fest, als Polizeibeamte die Anzeige aufnahmen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

