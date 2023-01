Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Nach Diebstahl misslingt die Flucht

Raesfeld-Erle (ots)

Tatort: Raesfeld-Erle, Marienthaler Straße; Tatzeit: 26.01.2023, 20.10 Uhr;

Auf frischer Tat ertappt haben Zeugen am Donnerstag einen Dieb in Raesfeld-Erle. Der Mann hatte nach ersten Erkenntnissen gegen 20.10 Uhr einen Hofladen an der Marienthaler Straße betreten und Geld aus der Kasse gestohlen, ebenso einige Lebensmittel. Als die Zeugen ihn festhalten wollten, riss sich der 41-Jährige los und ergriff mit einem Pedelec die Flucht. Er kam jedoch nicht weit: Als der Mann wenden wollte, stürzte er in einen Straßengraben. Die Zeugen waren dem Tatverdächtigen gefolgt und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten durchsuchten den Schermbecker und fanden das Diebesgut bei ihm. Sie überprüften die Personalien und stellten fest, dass gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl des Amtsgerichts Wesel besteht. Zudem war das von ihm gefahrene Elektrorad gestohlen gemeldet. Der 41-Jährige kam ins Polizeigewahrsam und sollte am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell