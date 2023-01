Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Glatteis am Morgen

Mehrere Verkehrsunfälle

Kreis Borken (ots)

Insgesamt zu dreizehn Verkehrsunfällen wurde die Polizei des Kreises Borken am Donnerstagmorgen gerufen. Als Regen auf die gefrorenen Böden traf, entwickelten sich vielerorts gefährliche Rutschbahnen. In Ahaus, Bocholt, Borken, Gronau, Reken sowie Schöppingen hatte es spürbare Folgen: fünf Verletzte sowie Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro finden in der Statistik Berücksichtigung. Vier von den Fünfen verletzten sich, als sie mit ihren Fahrrädern stürzten. In den Morgenstunden beruhigte sich die Szenerie zusehends. Die Polizei warnt jedoch weiterhin: "Passen Sie bitte Ihr Fahrverhalten den extremen Witterungsbedingungen an. Vermeiden Sie überflüssige Fahrten. Achten Sie auf die Warnhinweise der Wetterexperten und planen Sie mehr Zeit für die notwendigen Touren ein!" (db)

