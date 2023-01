Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Führerschein Fehlanzeige

Rhede (ots)

Da eine 18 Jahre alte Frau mit ihrem Zweirad am Mittwochnachmittag zu schnell in einer 30er-Zone in Rhede unterwegs war, hielten Polizistinnen sie an. Als Berechtigung zeigte sie eine Mofaprüfbescheinigung vor. Das reichte aber nicht, da sie auf einem führerscheinpflichtigen Kleinkraftrad saß. Die Beamtinnen leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. Auch gegen den Halter des Fahrzeugs wird nun ermittelt. Er steht im Verdacht es mindestens zugelassen zu haben, dass sein Fahrzeug ohne Führerschein gefahren wurde. (db)

