Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Mit Stein Fensterscheibe eingeschlagen

Täter flüchten

Heek (ots)

Tatort: Heek, Ketteler Straße; Tatzeit: 26.01.2023, 04.00 Uhr;

Durch ein ungewöhnliches Geräusch in der Nacht aufgewacht sind die Bewohner eines Einfamilienhauses in Heek. Wie sich wenig später herausstellte, hatten Unbekannte mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe eingeworfen. Mutmaßlich waren die Täter auch in das Gebäude an der Ketteler Straße eingestiegen. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch nicht klar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell