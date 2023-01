Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Siebenjährige leicht verletzt

Velen-Ramsdorf (ots)

Unfallort: Velen-Ramsdorf, Velener Straße; Unfallzeit: 24.01.2023, 08.00 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein sieben Jahre altes Kind am Dienstag in Velen-Ramsdorf bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 33-jähriger Autofahrer war gegen 08.00 Uhr auf der Velener Straße von Borken kommend in Richtung Velen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen hatte das parallel mit seinem Rad fahrende Mädchen die Straße plötzlich queren wollen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug des Veleners. Die Leichtverletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

