Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Gefährlicher Unfug

Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Vredener Dyk; Tatzeit: 21.01.2023, 19.20 Uhr sowie 20.20 Uhr;

In Ahaus haben am Samstagabend gegen 19.20 Uhr Unbekannte ein vorbeifahrendes Auto mit einem Ei beworfen sowie gegen 20.20 Uhr ein Flatterband über den Vredener Dyk gespannt. Beide Autos bleiben hierbei unbeschädigt. Das Flatterband stellte eine Gefahr für den Straßenverkehr dar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. Diese Taten können einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr darstellen. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, sich verantwortungsvoll zu verhalten und solche Taten nicht zu tolerieren. Jeder Hinweis kann dazu beitragen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell