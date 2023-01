Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kupferrohr brachial abgerissen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, In den Rentengütern; Tatzeit: zwischen 22.01.2023, 12.00 Uhr, und 24.01.2023, 12.30 Uhr;

Nicht lange aufgehalten haben sich Metalldiebe in Gronau mit den Befestigungsschrauben und den Halterungen, als sie ein rund 2,5 Meter langes Fallrohr aus Kupfer von einem Carport abgerissen haben. Zu der Tat kam es zwischen Sonntag, 12.00 Uhr, und 24.01.2023, 12.30 Uhr, an der Straße In den Rentengütern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

