Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zwischentür hält stand

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Vereinsstraße; Tatzeit: zwischen 15.01.2023, 20.00 Uhr, und 23.01.2023, 18.30 Uhr;

Mutmaßlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten Unbekannte in einen Wintergarten an der Vereinsstraße in Gronau. Von dort versuchten die Einbrecher eine Zwischentür aufzuhebeln. Das Unterfangen misslang, die Tür hielt stand. Zu dem Geschehen kam es zwischen Sonntag, 15.01.2023, 20.00 Uhr, und Montag, 23.01.2023, 18.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

