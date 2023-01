Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Samstag (31.12.22) die Schiebetür einer Apotheke an der Blaufärbergasse aufgehebelt. Es ist derzeit nicht bekannt, ob die Täter die Apotheke betraten und etwas entwendet haben. Tatzeit war gegen 4.55 Uhr. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

