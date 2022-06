POL-PDNR: PKW beschädigt - Kennzeichen gestohlen

Alsdorf (ots) - In der Zeit vom 15.06.2022 bis 16.06.2022 wurde von einem geparkten Pkw im Bereich der Schützenstraße in Alsdorf (Sieg), das hintere Kennzeichenschild AK-WH 207 entwendet. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Hinweise zu Tat und Täter an die Polizei Betzdorf. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg) PHK Frank Reifenrath Telefon: 02741-926146 ...

