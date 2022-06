POL-PDNR: Waldbrand in der Gemarkung Scheuerfeld

Vettelschoß (ots) - Am 15.06.22 kam es in Vettelschoß zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Durch den Fahrzeugführer wurde das Gaspedal mit der Bremse verwechselt, so dass der Pkw in die Böschung fuhr und dort zum Stillstand kam. Glücklicherweise wurde der Fahrzeugführer nur leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, PI Linz Pressestelle Telefon: 02644-9430 ...

mehr