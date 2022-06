POL-PDNR: Gaspedal mit Bremse verwechselt

Unkel (ots) - Am 15.06.22,gegen 14 Uhr, wurde im Vorteil Center in Unkel durch bislang unbekannte Täter die Handtasche der Geschädigten aus dem Einkaufswagen entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de,erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, PI Linz Pressestelle Telefon: 02644-943-0 ...

