POL-COE: Lüdinghausen, Blaufärbergasse/ Einbruch in Apotheke

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen von Freitag (14.30 Uhr) bis Samstag (11.45 Uhr)in ein Einfamilienhaus auf dem Vikarien-Diek in Coesfeld ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf der Rückseite des Hauses auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut konnte abschließend noch nichts gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter ...

