LPI-EF: Autos beschädigt

Landkreis Sömmerda (ots) - Einbrecher hatten es von Dienstag auf Mittwoch auf eine Schule in Kölleda abgesehen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Dort hatten sie es auf einen Flachbildfernseher im Wert von etwa 500 Euro abgesehen. Der entstandene Schaden an dem Fenster fiel allerdings mit 1.000 Euro weitaus höher aus. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr