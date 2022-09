LPI-EF: Im Feld gelandet

Erfurt (ots) - Eine Mutter wurde Freitagabend in Erfurt durch ihren Sohn angegriffen und leicht verletzt. Der 34-Jährige schlug seiner Mutter zunächst mit der Faust ins Gesicht und würgte sie anschließend, sodass sie für einen Moment Atemnot verspürte. Anschließend widersetzte sich der 34-Jährige den Anweisungen der Polizeibeamten und leistete Widerstand. In Folge dessen wurde er in Gewahrsam genommen. Die Polizei ...

