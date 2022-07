Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressive Ladendiebe überführt

Jena (ots)

In den frühen Abendstunden betraten am Dienstag zwei männliche Personen einen Einkaufsmarkt in der Naumburger Straße. Hier füllten diese den Einkaufswagen mit verschiedenen Lebensmitteln. Vor dem Kassenbereich verstauten beide dann einige der Waren als Beutegut in einen mitgeführten Rucksack. Im Kassenbereich wurde jedoch lediglich der Teil der Waren im Einkaufswagen durch die Männer bezahlt. Nachdem die Langfinger den Kassenbereich passiert hatten, wurden Beide durch den Ladendetektiv angesprochen und in das Büro gebeten. Ein Täter ergriff daraufhin unvermittelt die Flucht vom Tatort in unbekannte Richtung, konnte aber im Nachgang bekannt gemacht werden. Der zweite Dieb konnte durch den Ladendetektiv festgehalten werden. Im Büro kam es anschließend zu einer Rangelei zwischen Detektiv und dem verbleibenden Täter, wobei der Detektiv leicht verletzt wurde. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt.

