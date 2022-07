Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflüchtiger beschädigt gleich zwei Fahrzeuge

Koblenz (ots)

Am Dienstag, den 05.07.2022 hatte ein Unfallflüchtiger derartige Schwierigkeiten beim Ausparken, dass er gleich beide neben ihm parkenden Pkw links und rechts seines Fahrzeugs touchierte und beschädigte. Danach verließ der unbekannte Täter die Unfallstelle auf dem Parkplatz der Schule am Bienhorntal an der Lehrhohl in Koblenz.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Tatzeitraum eng eingegrenzt werden kann: Die beiden Geschädigten hatten ihre Pkw um 13:10 Uhr noch unbeschädigt wahrgenommen, nur fünf Minuten später sei den beiden dann der Schaden aufgefallen. Möglicherweise habe ein Lieferfahrzeug zwischen den Autos geparkt.

Die Polizeiinspektion Koblenz 1 fragt daher: Wer hat Beobachtungen im Tatzeitraum von 13:10 - 13:15 Uhr auf dem Parkplatz der Schule an der Lehrhohl gemacht? Zeugenhinweise bitte an: 0261-103-2510.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell