LPI-EF: Sohn nach Angriff auf Mutter in Gewahrsam genommen

Sömmerda (ots) - Am 02.09.2022 kam es in Sömmerda zu einer richterlich angeordneten Durchsuchung. Durch Kräfte der PI Sömmerda wurden zeitgleich zwei Durchsuchungen bei dem Beschuldigten durchgeführt. Bei den Objekten handelte es sich um dessen Wohnhaus in Sömmerda sowie dessen Gartenlaube in Tunzenhausen. Beide Objekte wurden mittels Schlüsseldienst geöffnet und in Anwesenheit von Zeugen durchsucht. Dabei konnten kleine Mengen von Betäubungsmitteln und mehrere ...

mehr