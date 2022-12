Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Familie erleidet Co-Vergiftung

Ahlen (ots)

Auf der Mörikestraße in Ahlen war ein Rettungswagen zu einem internen Notfall alarmiert worden. Als der Familienvater vor Ort behandelt wurde, schlug der CO-Warner der RTW-Besatzung Alarm. Die betroffene Wohnung wurde unverzüglich geräumt. Die Familie (drei Kinder, zwei Erwachsene) wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Insgesamt waren drei Rettungswagen und zwei Notärzte am Einsatz beteiligt. Die Feuerwehr überprüfte die vier Wohneinheiten, das Dach-und Kellergeschoß und leitete Lüftungsmaßnahmen ein. Der hinzugezogene Schornsteinfegermeister überprüfte die Gastherme und schaltete diese ab.

