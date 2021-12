Kreispolizeibehörde Wesel

Alpen (ots)

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag brachen Unbekannte an mindestens vier unterschiedlichen Tatorten an der Meesenbergstraße, der Wiesenstraße und der Alte Poststraße mehrere Gartenhütten auf und entwendeten diverse Gartenwerkzeuge. An einem Tatort auf der Alte Poststraße beobachtete ein Anwohner in dem Zusammenhang einen weißen Fiat-Kastenwagen und zwei Männer, welche anschließend flüchteten.

In der Zeit von Mittwoch (22.12.), 12.30 Uhr, bis Freitag (24.12.), 07.10 Uhr brachen Unbekannte eine verschlossene Gartenhütte an der Meesenbergstraße auf und entwendeten ein Notstromaggregat. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

In der Zeit von Donnerstag (23.12.), 18.00 Uhr, bis Freitag (24.12.), 07.10 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in gleich mehrere Gartenhütten auf einem Grundstück an der Wiesenstraße ein und entwendeten diverse Gartengeräte. Dabei brachen die Täter ein Zufahrtstor aus Richtung Meesenbergstraße auf und befuhren mit einem bislang unbekannten Fahrzeug die Rasenfläche des Grundstücks. Fahrspuren auf der Rasenfläche deuten darauf hin, dass sich das Fahrzeug der Diebe auf der aufgeweichten Rasenfläche festfuhr. Um sich aus der misslichen Lage zu befreien, brachen die Täter einen auf dem Grundstück ebenfalls abgestellten Radlader auf und bargen so selbstständig ihr Tatfahrzeug. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es ist davon auszugehen, dass die Täter für ihren Fluchtversuch nicht nur deutlich länger gebraucht, sondern dabei auch erheblichen Lärm verursacht haben. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich bei der Polizei in Xanten zu melden.

In der Nacht von Donnerstag (23.12.) auf Freitag (24.12.), 02.00 Uhr, brachen Unbekannte gleich zwei Gartenhütten/Unterstände auf zwei Grundstücken an der Alte Poststraße auf. Sie entwendeten diverse Gartengeräte. Darunter zwei Rasenmäher der Marke Sabo, eine Stihl- Kettensäge, einen Elektrohäcksler der Marke BGU und einen Freischneider unbekannten Herstellers. Ein aufmerksamer Anwohner wachte durch Stimmen in seinem Garten auf und verfolgte die Täter. Dabei stellte er fest, dass diese seinen Häcksler bereits in einen weißen Fiat-Ducato verladen hatten. In dem Fahrzeug befanden sich noch weitere Gartengeräte. Als er die beiden Männer ansprach, stiegen diese in den Transporter und flüchteten in Richtung Bundesstraße 58. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Transporter verlief negativ.

Beschreibung des älteren Mannes:

circa 60-65 Jahre alt, hagere Figur, unrasiert, dunkles Gesicht, trug mehrere Jacken übereinander.

Der Jüngere konnte nicht beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, die derzeit noch andauern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

