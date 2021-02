Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Küche in Wohnhaus brannte

Karlsruhe (ots)

Gegen 11.45 Uhr wurde Feuerwehr und Rettungskräften ein Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Reichenbachstraße gemeldet. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht und die Wohnung belüftet werden. Zur Brandzeit befanden sich fünf Personen in der Wohnung im zweiten Obergeschoss. Eine Person wurde mit Verdacht der Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

