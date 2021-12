Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Voerde (ots)

Einen hohen Bargeldbetrag und Schmuck haben Unbekannte aus einem Einfamilienhaus an der Alexanderstraße gestohlen. Um in das Haus zu kommen, schlugen die Täter die Scheibe einer Terrassentür ein. Sie waren am Samstag in der Zeit zwischen 15.40 und 21.00 Uhr aktiv.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Voerde unter der Telefonnummer 02855 / 9638-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell