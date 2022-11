Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: PKW prallt gegen Baum

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ahlen (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall zwischen Ahlen und Tönnishäuschen alarmiert. Ein PKW ist aus ungeklärter Ursache frontal gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr aus dem PKW befreit und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Ein Hubschrauber konnte aufgrund der Wetterverhältnisse nicht starten, somit wurde der Patient bodengebunden in ein ortsnahes Krankenhaus verbracht. Seitens der Polizei wird die Unfallaufnahme ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Die Warendorfer Straße ist für diesen Zeitraum im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell