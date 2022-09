Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Zeugen nach körperlichen Auseinandersetzung gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am 27.06.2022, gegen 17:03 Uhr, waren in Emmendingen, nahe dem Emmendinger Tor, an dem dortigen Wasserkraftwerk, ein 16-jährigen Jugendlicher und einem 68-jährigen Rentner in einen Streit geraten. Im weiteren Verlauf kam es zwischen den beiden zu einer massiven körperlichen Auseinandersetzung. Der Streit konnte durch das beherzte Eingreifen eines Mannes und einigen Jugendlichen beendet werden. Für die laufenden Ermittlungen werden noch weitere Zeugen gesucht, welche den Streit beobachtet hatten. Insbesondere die noch unbekannten Jugendlichen werden darum gebeten sich zu melden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell