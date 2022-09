Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Sachbeschädigung // Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bötzingen - Eine Werbetafel mit der Aufschrift "Heimatort der badischen Weinprinzessin" wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 30./31. August 2022, zwischen 23:30 Uhr und 10 Uhr, am Ortseingang Bötzingen, von Wasenweiler kommend, abgerissen. Der oder die Täter überstiegen anschließend den zirka 80 bis 90 Zentimeter hohen Zaun eines nahegelegenen Grundstücks in der Nachtwaidstraße und warfen das Schild in den dortigen Pool. An der Hinweistafel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bötzingen (Telefon 07663 6053-0) oder dem Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0 in Verbindung zu setzen.

