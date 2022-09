POL-FR: Freiburg: Motorraddiebe konnten nach Körperverletzung flüchten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 31.08.2022, kurz nach 15.00 Uhr, kam es im Welmlingen, in der Schulstraße zu einem Brand in einer ehemals landwirtschaftlich genutzten Scheune. In der Scheune wurden wohl Arbeiten an einem Pkw durchgeführt und aus hier bislang nicht bekannter Ursache kam es zu einem Brand in der Scheune. Die Feuerwehr konnte einen 25-jährigen Mann ...

mehr