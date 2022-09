Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Brand einer Scheune in Welmlingen - ein Schwerverletzter

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 31.08.2022, kurz nach 15.00 Uhr, kam es im Welmlingen, in der Schulstraße zu einem Brand in einer ehemals landwirtschaftlich genutzten Scheune. In der Scheune wurden wohl Arbeiten an einem Pkw durchgeführt und aus hier bislang nicht bekannter Ursache kam es zu einem Brand in der Scheune. Die Feuerwehr konnte einen 25-jährigen Mann bergen, welcher mit schweren Brandverletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Während des Brandes kam es zudem zu einer Detonation einer Gasflasche, welche durch die Luft geschleudert wurde und durch den Aufprall auf dem Dach eines Nachbargebäudes mehrere Ziegel beschädigte. Die Scheune brannte komplett nieder. Der Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

