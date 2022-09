Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu: Schopfheim: illegal Müll auf Firmengelände entsorgt - Zeugensuche // Korrektur der Örtlichkeit

Freiburg (ots)

Korrekturmeldung:

Bei der Örtlichkeit handelt es sich nicht um die Oberfeldstraße in Schopfheim, sondern um die Oberfeldstraße in Schönau im Schwarzwald.

Ursprungsmeldung:

Schopfheim: illegal Müll auf Firmengelände entsorgt - Zeugensuche

Zum wiederholten Male kam es auf einem Firmengelände in der Oberfeldstraße, in der Nähe der Einmündung zur Himmelreichstraße zu einer illegalen Müllablagerung. Ein Verantwortlicher der Firma stellte am Montag, 29.08.2022, gegen 17.00 Uhr, im hinteren Bereich des Firmengeländes mehrere Müllsäcke, ein Pavillon sowie ein Zelt fest, welche dort entsorgt wurden. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 66698-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können.

