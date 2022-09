POL-FR: Waldkirch-Kandel: Verboten und gefährlich

Freiburg (ots) - Ein wohl höheres Fahrzeug hat in Gresgen, bei dem Anwesen Nummer 34, eine Dachrinne beschädigt. Die Dachrinne ist an dem Haus in einer Höhe von etwa 3,80 Metern angebracht. Die Dachrinne dürfte am Dienstag, 30.08.2022, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr beschädigt worden sein. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt. Der ...

mehr