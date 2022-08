Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Unfallflucht in Gresgen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein wohl höheres Fahrzeug hat in Gresgen, bei dem Anwesen Nummer 34, eine Dachrinne beschädigt. Die Dachrinne ist an dem Haus in einer Höhe von etwa 3,80 Metern angebracht. Die Dachrinne dürfte am Dienstag, 30.08.2022, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr beschädigt worden sein. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 8890-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können, bei welchem es sich mutmaßlich um einen Lkw handeln könnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell