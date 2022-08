Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Eine 74-jährige Radfahrerin bemerkte am Montag, 29.08.2022, gegen 12.30 Uhr, in Höhe der Tullastraße den Verlust ihrer Handtasche, welche sich zuvor in ihrem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger befand. Während der Fahrt muss die Handtasche wohl von einem Unbekannten aus dem Fahrradkorb gezogen worden sein. Die 74-Jährige startete ihre Fahrt zuvor in der Hammerstraße und bog dann links in die Basler Straße ein. In der Handtasche befanden Identitätsdokumente, Bankkarten und Bargeld. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche dementsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

