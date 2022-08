Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Kollision mit Bushaltestellenhäuschen - Pkw-Fahrer verstorben

Freiburg (ots)

Ein 72-Jähriger befuhr am Dienstag, 30.08.2022, gegen 15.35 Uhr, mit seinem VW Polo in Grafenhausen die Rothauser Straße in Richtung Rothaus, als er aus hier noch nicht bekannten Gründen in einer Rechtskurve geradeaus fuhr, nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Bushaltestellenhäuschen kollidierte. Trotz einer sofort eingeleiteten und länger andauernden Reanimation verstarb der 72-jährige Pkw-Fahrer an der Unfallörtlichkeit. Ein Rettungshubschrauber war auch im Einsatz, ebenso die Feuerwehr und der Bauhof. Das Bushaltestellenhäuschen musste abgesichert und gesperrt werden, da eine akute Einsturzgefahr bestehe. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

