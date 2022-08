Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Polizeirat Florian Hauser, Leiter des Polizeireviers Waldshut-Tiengen, wechselt an die Hochschule für Polizei

Freiburg (ots)

Der bisherige Leiter des Polizeireviers Waldshut-Tiengen, Polizeirat Florian Hauser, wechselt zum 01.09.22 als Dozent an die Hochschule für Polizei in die Fakultät Einsatz- und Führungswissenschaften. Die Dienstgeschäfte des Polizeireviers wird der bisherige Leiter der Führungsgruppe, Erster Polizeihauptkommissar Wolfgang Löhle, übernehmen.

Bereits nach seinem Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg von 2009 bis 2012 in Lahr lehrte PR Hauser dort bis 2016 als Dozent am Institut für Ausbildung und Training. Gleichzeitig absolvierte PR Hauser in den Jahren 2013 bis 2015 ein Masterstudium im Fach Public Administration an der Universität Kassel.

Nach seinem Studienabschluss wurde PR Hauser zwei Jahre lang im Umlauf für den höheren Dienst mit Stationen bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, dem Polizeirevier Breisach und dem Landespolizeipräsidium im Innenministerium in Stuttgart gesichtet. An den Umlauf schloss PR Hauser in den Jahren 2018 bis 2020 ein Masterstudium an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster an.

Die Leitung des Polizeireviers Waldshut-Tiengen übernahm PR Hauser schließlich vom 01.10.2020 bis zum 31.08.2022. "Mit Wolfgang Löhle und Jürgen Ziegler hatte ich im Revier ein tolles Leitungsteam", so PR Hauser. Was er am Revier Waldshut-Tiengen besonders geschätzt hat, steht für ihn ebenso fest: "Die Mitarbeitenden." Ihnen wünscht PR Hauser für die Zukunft nur das Beste und bedankt sich recht herzlich für die gute Zusammenarbeit. Seinem Nachfolger EPHK Wolfgang Löhle wünscht PR Hauser viel Erfolg, das richtige Händchen in allen Entscheidungen und persönlich alles Gute sowie beste Gesundheit.

Nichts ist beständiger als der Wandel - mit diesem Satz verabschiedet sich PR Florian Hauser vom Polizeirevier Waldshut-Tiengen und nimmt zum 01.09.2022 die neue Herausforderung als Dozent an der Hochschule für Polizei in der Fakultät Einsatz- und Führungswissenschaften wahr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell