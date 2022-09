Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Kollision mit dem Gegenverkehr - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer geriet bei Gschwend auf der Bundesstraße 317 in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer entgegenkommenden 24-jährigen Pkw-Fahrerin. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der 38-Jährige befuhr am Mittwoch, 31.08.2022, gegen 16.00 Uhr, die Bundesstraße 317 von Todtnau kommend in Richtung Schönau, als er kurz von der unteren Einfahrt nach Gschwend, vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit und einer Alkoholbeeinflussung auf die Gegenfahrspur kam. Dort kam es zu einer heftigen Kollision mit einer entgegenkommenden 24-jährigen Pkw-Fahrerin. Durch die Kollision wurde ein Rad von dem Pkw des 38-jährigen abgerissen. Beide Fahrzeuge drehten sich wohl um 180 Grad und kamen im Straßengraben zum Stehen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro. Die Feuerwehr leistete technische Hilfe und beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis gegen 17.30 Uhr gesperrt.

