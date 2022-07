Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Ein Reifen kaputt - Auto fuhr auf Felge

Spornitz (ots)

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Dienstagabend auf der B 191 bei Spornitz ein Auto gestoppt, dass nach einem Reifenschaden auf der Radfelge weiterfuhr. Wie sich herausstellte, war der 51-jährige Autofahrer nach einer Reifenpanne auf BAB 24 auf der Suche nach einer Werkstatt abseits der Autobahn. Eigenen Angaben zufolge habe er trotz der späten Abendstunden versuchen wollen, im Parchimer Umland den Schaden in einer Werkstatt reparieren zu lassen. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 51-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese war ihm wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Gegen den Mann ist daraufhin Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet worden. Hinsichtlich des Reifenschadens an seinem Auto gelang es dem 51-Jährige schließlich, telefonisch einen Bekannten zu erreichen, der ihm das defekte Rad vor Ort reparierte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell