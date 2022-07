Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Brände bei Erntearbeiten

Vellahn/Bandenitz (ots)

Bei Erntearbeiten kam es am Dienstag im Landkreis Ludwigslust-Parchim zu zwei Feldbränden, bei denen es jeweils zu Sachschäden kam.

Auf einem Feld bei Vellahn ist am Dienstagabend eine Strohpresse in Brand geraten. Die Flammen griffen anschließend auf ein Stoppelfeld über und erfassten eine Fläche von ca. 2 Hektar. Zudem wurden über 20 Strohballen durch den Brand vernichtet. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wurde zunächst auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Brandursache war offenbar ein technischer Defekt an der Strohpresse.

Beim Dreschen auf einem Getreideschlag ist am Dienstagabend in Radelübbe bei Bandenitz Stroh in Brand geraten. Das Feuer erfasste eine Fläche von ca. 2 Hektar. Der Mähdrescher blieb unbeschädigt. Vermutlich ist das Feuer auf Funkenschlag am Mähwerk der Landmaschine zurückzuführen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte auch diesen Brand. Die Schadenshöhe ist in diesem Fall noch nicht bekannt.

