Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Tätliche Auseinandersetzung in Einkaufsmarkt

Ludwigslust (ots)

In einem Einkaufsmarkt in Ludwigslust (Hamburger Tor) ist es am Montagabend zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen zwei noch nicht ermittelte Tatverdächtige im Verkaufsraum des Geschäfts auf einen 62-jährigen Mann eingeschlagen haben. Das Opfer erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Das Motiv hierfür ist noch unklar. Die beiden Angreifer sollen anschließend zu Fuß geflüchtet sein. Zuvor soll einer der beiden Täter die Tür des Marktes mit einem Fußtritt beschädigt haben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Erste Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen liegen der Polizei bereits vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell